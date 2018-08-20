Артем Щадин: "Приятно, что я стал первым воспитанником ярославского футбола в РПЛ за 20 лет"

Защитник "Ростова" Артем Щадин прокомментировал свой дебют в чемпионате России. Игрок перешел в донской клуб из ликвидированной "Кубани" и сегодня вышел на замену в матче 4-го тура РПЛ против "Енисея" (4:0).

– Очень рад своему дебюту в РПЛ, – цитирует официальный сайт "Ростова" Щадина. – Особенно приятно, что я стал первым воспитанником ярославского футбола в высшей лиге за последние 20 лет. Когда вышел на поле, старался выполнить установку тренера. Хочу отдать должное соперникам, они выглядели неплохо и создавали моменты, но сегодня "Ростов" был сильнее.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– "Ростов Арена" – великолепный стадион! Особенно хочу выделить поддержку болельщиков, ведь они гнали команду вперед все 90 минут. Большое спасибо фанатам!