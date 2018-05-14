Артем Ребров: "Жду новостей с совета директоров без волнения"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров отметил, что будет следить за новостями с совета директоров клуба. По словам футболиста, он не испытывает при этом никакого волнения.

– Скоро пойдет совет директоров клуба. Есть ли какие-то переживания по этому поводу? Все ждут, что произойдет.

– Конечно, я в курсе, что что-то будет. Ждем новостей.

– Волнения нет? Все-таки могут произойти большие перемены.

– Нет. А что волноваться? Мы делаем свое дело. Есть руководство. Оно решает. Я жду новостей, понимаю, что какие-то новости будут. Поэтому жду их так же, как и все.

"Спартак" в чемпионате России сезона-2017/18 занял третье место с активом в 56 очков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Валерий Газзаев: "Спартак" ходил пешком, а ЦСКА проявил волю" //

Карасев получит "неуд" за судейство в матче "Спартак" - "Динамо"