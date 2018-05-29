Артем Ребров: "Заговор против Карреры... Смешно слышать это в очередной раз"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров опроверг слухи о том, что в команде существует некий заговор против главного тренера Массимо Карреры. Он отметил, что вся команда была очень растроена, что ей не удалось выйти в Лигу чемпионов напрямую, а также хотела, чтобы специалист продолжил свою работу с красно-белыми.

В завершившемся сезоне "Спартак" стал третьим в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков и уступив ЦСКА (58) и "Локомотиву" (60).

– По ходу сезона Карреру сватали в "Ювентус", а нас, "Ромашку", сватали на выход, – рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров. – Поэтому каждый старался думать не об этих разговорах. Задача была такая: нужно доиграть чемпионат и желательно попасть в Лигу чемпионов напрямую, чего, к сожалению, не получилось. А потом – что будет, то будет. Есть руководство, а есть тренер. Мы все равно надеялись, что Массимо останется, и он остался. Руководство будет решать, реальные о нас разговоры или нет. Все пытались думать о втором месте, потому что для клуба, болельщиков и всех нас было важно, чтобы команда вышла в Лигу чемпионов напрямую. Все очень расстроились, что этого не получилось.

Заговора против Карреры, конечно же, не существует. Какой еще заговор? Это идет какая-то давнишняя история о том, что мы сначала сливаем одного, потом второго, третьего… Смешно это слышать в очередной раз. Когда приходил Каррера, тоже обсуждали, что мы перед этим кого-то сливали.

В сезоне-2017/18 34-летний Ребров провел всего 13 матчей и пропустил 20 голов.

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