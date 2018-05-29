Артем Ребров: "Я подписал контракт, сижу на одном месте ровно" - такого не было"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что после чемпионства в РФПЛ в сезоне-2016/17 какое-то время он был опустошен. Он также добавил, что, переподписав контракт с крансо-белыми, появилась еще большая мотивация.

– После чемпионства "Спартака" была опустошенность, – рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров. – Мы стали чемпионами, погуляли, порадовались с болельщиками – это все здорово. Потом наступает опустошение. Понимаешь, что хочешь еще раз стать чепионом, еще выигрывать, но сразу искра не приходит. Понятно, не очень удачно начали сезон, но эта искра постепенно пришла. Эмоционально было тяжело вернуться в то же состояние. Даже когда контракт подписал, не было ощущения "я подписал контракт, сижу на одном месте ровно, все хорошо". Хотелось доказать, что это не аванс, что я еще могу принести пользу, не только как запасной, но как основной вратарь, чемпион России. Такая у меня сейчас мотивация.

В сезоне-2017/18 Ребров провел всего 13 матчей и пропустил 20 голов.

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