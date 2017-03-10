Артем Ребров: "Все против нас выходят умирать на поле"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что матч 19-го тура чемпионата России против "Анжи" не будет легким. По итогам 18 туров красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков. "Анжи" идет на 11-м месте.

– Вы провели 100 матчей за "Спартак". Какой был самым ярким?

– Думаю не об этом, а только о встрече с "Анжи", – сказал Ребров. – Три очка надо брать.

– Что знаете о команде? У них новая политика и президент.

– Мы разбирали соперника. Все против нас будут на поле умирать и биться, поэтому легко нам ни с кем не будет.

– С Юрченко знакомы? Как ему забивать подскажете форвардам?

– Наши нападающие без меня знают, как ему забить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)