Артем Ребров: "Викторович совсем не "редиска", как многие подумали"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме выложил фотографию вместе с тренером вратарей "Крыльев Советов" Анатолием Рожковым. Напомним, что вчерашний матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" не состоялся из-за очень низкой температуры ("-15").

"Два вратаря, давно знакомых друг с другом идут и шутят, подкалывают друг друга, смеются над чем-то между собой. Рядом идет милый парень и все это снимает на телефон, затем (как модно стало нынче) выкидывает в интернет.... люди реагируют так, будто это сказано громко и на весь мир. Толя Рожков - он не такой!!! Викторович хоть и большой с виду человек, но с большим сердцем и прекрасным чувством такта. Так что, братья, Викторович совсем не "редиска" как многие подумали. Миру мир", – подписал фотографию Ребров.

Анатолий Рожков: "Я назвал спартаковцев трусами? Это была шутка"​