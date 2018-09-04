Артем Ребров: "В возрасте Максименко я не смог бы так играть"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров на "Открытие Арене" презентовал акцию благотворительного фонда "Своими глазами". После пресс-конференции он рассказал о дебюте за красно-белых своего молодого коллеги Александра Максименко.

- Максименко пропустил всего один мяч, да и тот с дальней дистанции. Как оцените его игру?

- Дебют яркий. Понятно, что об этом будут говорить. Главное, чтобы Саша это правильно воспринял. В "Спартаке" надо ровно относиться к удачам и неудачам. Ошибки будут, но это нормально, он молодой парень. Надо его поддерживать, помогать, как мы только можем. Пусть пишут и говорят, но ему нужно об этом поменьше думать.

- Как вратарь, вы удивлены таким хорошим стартом Максименко?

- Не скажу, что удивлен. Вижу и его, и Селихова, и ребят помоложе. Саша – хороший голкипер. Но одно дело наблюдать на тренировках, а другое – когда на стадионе сорок тысяч. А в Питере - вообще шестьдесят. Но он оказался довольно спокоен и психологически уверен в себе. Для меня показательно, как человек после ошибки проводит следующий матч. Матч с "Зенитом" показал, что Максименко спокойно все переварил и двигается дальше.

- Можете сравнить Максименко с собой в его возрасте?

- Я бы так не смог. У нас разные случаи. Он попал в Академию "Спартака" в раннем возрасте в основную команду. А я прошел, можно сказать, все, перед тем, как попасть в "Спартак". Слава богу, что у меня была своя история, а у него своя. Ему будет даже тяжелее, чем мне, потому что играть в таком возрасте, в таком клубе как "Спартак", когда твою игру рассматривают буквально под микроскопом, довольно сложно.

- То есть у него вратарская школа лучше?

- Думаю, да. Не зря Академия красно-белых считается одной из лучших в России. Тем более, я вижу молодых ребят, которые приходят из Академии. Они обученные. Я не к тому, что у меня были плохие тренеры, просто было другое время.

- Максименко говорил, что вы даете ему ценные советы. Какие именно?

- Не скажу, что хожу и учу его жизни. Всегда можно подсказать то, что я вижу. Мне приятно, что человек меня слышит и принимает это. Опять-таки, он не сможет играть, как я или другой вратарь, а должен играть так, как сам это чувствует. И при этом прислушиваться к старшим товарищам. Это правильно.

- Что сказали ему после "Динамо"?

- "Да забудь". Пройдет время, интернет откроешь, кайфанешь с женой, посмеетесь. Всякое бывает. У нас у всех столько голов в карьере… Надо быстрее забывать и избавляться от этого.

- Вызов в сборную он уже заслужил или еще рано?

- Не мне об этом судить. Нужно не мешать парню этим всем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)