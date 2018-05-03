22:22 | Футбол — РФПЛ

Артем Ребров: "В матче "Локомотив" - "Зенит" буду болеть за "Спартак"

Артем РЕБРОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Артем РЕБРОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров считает, что "Локомотив" после поражения от "Краснодара" (0:2) в 28-м туре чемпионата России находится в непростом положении. Железнодорожники в той встрече упустили шанс досрочно оформить чемпионство. Их безголевая серия насчитывает уже три матча.

 
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- За кого будете болеть в матче "Локомотив" - "Зенит"?

- За "Спартак". Если честно, сам под это попадал. Когда начинаешь думать, считать, как сыграют те или эти, все заканчивается, как пару туров назад. Когда думаем о себе – все нормально. Нам в первую очередь нужно в своих матчах побеждать, а потом смотреть, что произойдет дальше. Потому что когда ты уже посчитал очки, свои и конкурентов, ничего хорошего не получается. 

- "Локомотив" последние три игры не забивает. Как думаете, это психология?

- Ребятам сейчас непросто. Если анализировать ситуацию, которая была у нас в прошлом году, у "Спартака" был меньше очковый запас, но календарь иной. Не такая тяжелая концовка. "Локо" не позавидуешь. Хотя, сейчас, когда все это прошел, кажется, что нам было легко, а тогда так не казалось. 

- Из "Локомотива" ни с  кем не общались?

- Меня сейчас только "Спартак" интересует.

- А хорошие знакомые есть?

- Есть ребята, с которыми здороваемся при встрече. Но тут со своими близкими не всегда успеваешь общаться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

За два тура до конца чемпионата "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Отставание от лидирующего "Локомотива" - 4 очка. В 29-м туре красно-белые 5 мая дома сыграют с "Ростовом", а в 30-м на своем поле 13 мая встретятся с "Динамо".

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