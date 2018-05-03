20:28 | Футбол — РФПЛ

Артем Ребров: "Уход Пилипчука не комментирую"

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Роман ПИЛИПЧУК (слева) и Массимо КАРРЕРА.Почему Пилипчук не поблагодарил Карреру. Мнение Рабинера

 

Голкипер "Спартака" Артем Ребров не стал говорить об уходе Романа Пилипчука, одного из ассистентов Массимо Карреры.

Напомним, что накануне Пилипчук заявил через "СЭ", что намерен завершить работу у красно-белых после окончания этого сезона ради самостоятельной деятельности в качестве главного тренера.

– Пилипчук покидает команду. Ваша реакция? – вопрос Реброву.

– Не комментирую. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Юный Люцифер

Да оставьте вы команду в покое уже!!! Дайте футболистам и штабу нормально подготовиться к играм с Ростовом и Динамо!!! Или вы теперь об этом Пилипчуке будете футболистов все две недели трясти!!! Надоели!!!!

21:03

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