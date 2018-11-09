Артем Ребров: "Теперь можно обращаться просто, "Мастер"

Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров, который недавно получил удостоверение мастеров спорта России, прокомментировал данный факт. Удостоверение Реброву, а также игрокам красно-белых Илье Кутепову и Денису Глушакову были вручены во вторник, 30 октября, на базе красно-белых в Тарасовке.

- В детстве, на нашем футбольном дворе услышать в свой адрес слово "Мастер" было чем-то невероятно крутым. Конечно не заслуженный мастер спорта, но ..... Теперь можно обращаться просто, "Мастер", - написал Ребров в своем Инстаграме.

Напомним, что "Спартак" стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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