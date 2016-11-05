Артем Ребров: "Спасибо Томску, успехов "Томи"!"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после победы над "Томью" (1:0) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России поблагодарил сибирский клуб за время, проведенное в этой команде. Ребров выступал за "Томь" на правах аренды в 2008 году.

– Я очень рад, что в моей футбольной биографии была томская "Томь", – написал Ребров на своей странице в Instagram. – Пусть это и была кратковременная командировка в аренду и мало кто помнит из местных болельщиков, что здесь играл "этот московский вратарь", но именно здесь состоялся мой дебют в премьер-лиге. На этом мои выступления за клуб и закончились, но за время в Сибири была главная моя встреча, знакомство с моей супругой. Хоть и познакомились мы на расстоянии (я в Томске, Катя в Москве). Видимо, мне нужно было уехать из столицы, чтобы найти женщину моей жизни! Спасибо Томску и успехов "Томи"! "Спартак" с победой. Спасибо за поддержку!