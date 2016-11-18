Артем Ребров: "Спартак" почувствовал вкус игры"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" высоко оценил оборону соперника. Голкипер отметил важность предстоящей встречи.

– То, что мало пропустили, не значит, что мы играем в закрытый футбол, – сказал Ребров. – У нас возникает много моментов. В выходные ожидает хорошая оборона "Амкара" – тактически подготовленная, Гаджиев хорошо работает. Мы играем дома, надеюсь, придет много зрителей, нам нужно будет атаковать.

Предстоящие две игры - совсем не простой график. Обе команды – "Амкар" и "Терек" – наверху таблицы. Об отпуске никто не думает. Хочется продолжать играть, мы почувствовали вкус игры. Дополнительной стимуляции от тренеров не надо.