Артем Ребров: "Спартак" не имеет права отдавать такие игры"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) отметил, что команда не имеет права отдавать такие игры. Он также добавил, что красно-белые уже не в первый раз в сезоне упускают победу по ходу встречи, значит, это происходит не просто так.

Напомним, что "Спартак" по ходу игры вел со счетом 2:0 и пропустил два мяча за четыре минуты в концовке встречи. При этом с 29-й минуты тосненцы играли против чемпиона вдесятером после удаления Виталия Шахова.

– Не имеем права отдавать такие игры, когда против нас десять человек, да еще и ведем 2:0. Ничто не предвещало беды, – сказал Ребров. – Не в первый раз в сезоне происходят такие вещи, значит, это не просто так. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" // Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов // Крушение Карреры. "Спартак" упустил победу, ведя в два мяча и имея численное преимущество