Артем Ребров: "Спартак" не имеет права отдавать такие игры"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) отметил, что команда не имеет права отдавать такие игры. Он также добавил, что красно-белые уже не в первый раз в сезоне упускают победу по ходу встречи, значит, это происходит не просто так.
Напомним, что "Спартак" по ходу игры вел со счетом 2:0 и пропустил два мяча за четыре минуты в концовке встречи. При этом с 29-й минуты тосненцы играли против чемпиона вдесятером после удаления Виталия Шахова.
– Не имеем права отдавать такие игры, когда против нас десять человек, да еще и ведем 2:0. Ничто не предвещало беды, – сказал Ребров. – Не в первый раз в сезоне происходят такие вещи, значит, это не просто так. (Гоша ЧЕРНОВ)
Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" // Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов // Крушение Карреры. "Спартак" упустил победу, ведя в два мяча и имея численное преимущество
FINIX
Это не просто так. Это в том числе и потому, что у нас на воротах стоит не пойми что с комплексом пожарника...
16:16
James Gang
Почаще надо целовать штанги...
16:07
waleriy
А я сразу после первого забитого спартаком сказал, что команда уйдет в глухую защиту- каррера научил , это по итальянски
16:07
shpasic
это ещё повезло, что не на Распил-Арене играли - там бы крыша текла, да и бакланы бы заклевали.
15:56
Obl2007
КОНЕЧНО НЕ ПРОСТО ТАК ! ИГРАТЬ НАДО ДО КОНЦА МАТЧА А НЕ ДОИГРЫВАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15:53