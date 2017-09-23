Артем Ребров: "Шестьдесят минут команда играет, а потом ступор"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча с "Анжи" (2:2) остался недоволен результатом. По его словам, красно-белые обязаны были побеждать.
- Ощущения сейчас не двоякие, а отрицательные, - сказал Ребров. - Обязаны были брать три очка любыми способами. При плохой игре или хорошей. Но не удалось это сделать.
- Что случилось во втором тайме? За пять минут пропустили два нелепых мяча.
- К сожалению, не первый раз в этом сезоне такое. Команда играет шестьдесят минут, а потом что-то происходит - ступор. Тяжело об этом говорить. Но все понимают, что не кто-то один виноват, а вся команда. Все в эту ситуацию попали, всем и вылезать. Нужно продолжать работать, вылезать как-то из этого.
- Отсутствие Квинси сказывалось?
- Естественно. И травма у Глушакова. Ну что делать. Значит, другие ребята должны выходить и заменять их.
- Во время второго гола "Анжи" только один спартаковец остался страховать. Что это такое?
- Команда как будто отключается. У меня нет этому объяснения. Это происходит со всеми нами. Может, я не подсказал. Понимаю, что со стороны оба гола смотрятся по-идиотски.
- Каррера назвал голы детскими ошибками.
- Согласен с тренером. Ошибки детские. Надо копаться в себе, чтобы не получать такие голы. Мы сами в этом виноваты. (Ярослав СУСОВ)
Помощник Президента
Можно попробовать кроме штанг постараться перекладину поцеловать. Ну, как вариант...
23:00
genas
мог бы хоть разок выручить
22:56
foreverCSKAforever
Почему бы не начать с 61-ой минуты целовать стойки ворот?
22:37
pahom-17
команда разобранная...все косячат...а Пашалич просто номер отбывает..ждет конец ссылки..и чтобы не переусердствовать и не получить травму...
22:30
semenovd
Копаются в себе девочки, а мужики играют в футбол и бьются до конца.
22:26
pushgun
Мешкова поздравляю с ничьей. Анжи с победой!
22:25
Shast1983.83
Вообще не выручает в этом сезоне,все залетает,первый гол 30 метров мяч летит,выйди забери,нет стоит опять на линии и ждет когда мяч к нему прилетит
22:19
mr.objectivity
Плохо штанги целовал, тренироваться надо...
22:15
kb minsk
Ты в себе покопайся. Вспомни, когда последний раз реально спасал команду
22:14
реал курит,свиньи рулят
попробуй штангу лизнуть справа налево сверху вниз
22:11