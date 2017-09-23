Артем Ребров: "Шестьдесят минут команда играет, а потом ступор"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча с "Анжи" (2:2) остался недоволен результатом. По его словам, красно-белые обязаны были побеждать.

- Ощущения сейчас не двоякие, а отрицательные, - сказал Ребров. - Обязаны были брать три очка любыми способами. При плохой игре или хорошей. Но не удалось это сделать.

- Что случилось во втором тайме? За пять минут пропустили два нелепых мяча.

- К сожалению, не первый раз в этом сезоне такое. Команда играет шестьдесят минут, а потом что-то происходит - ступор. Тяжело об этом говорить. Но все понимают, что не кто-то один виноват, а вся команда. Все в эту ситуацию попали, всем и вылезать. Нужно продолжать работать, вылезать как-то из этого.

- Отсутствие Квинси сказывалось?

- Естественно. И травма у Глушакова. Ну что делать. Значит, другие ребята должны выходить и заменять их.

- Во время второго гола "Анжи" только один спартаковец остался страховать. Что это такое?

- Команда как будто отключается. У меня нет этому объяснения. Это происходит со всеми нами. Может, я не подсказал. Понимаю, что со стороны оба гола смотрятся по-идиотски.

- Каррера назвал голы детскими ошибками.

- Согласен с тренером. Ошибки детские. Надо копаться в себе, чтобы не получать такие голы. Мы сами в этом виноваты. (Ярослав СУСОВ)