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21:58 | Футбол — РФПЛ

Артем Ребров: "Шестьдесят минут команда играет, а потом ступор"

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча с "Анжи" (2:2) остался недоволен результатом. По его словам, красно-белые обязаны были побеждать.

- Ощущения сейчас не двоякие, а отрицательные, - сказал Ребров. - Обязаны были брать три очка любыми способами. При плохой игре или хорошей. Но не удалось это сделать.

- Что случилось во втором тайме? За пять минут пропустили два нелепых мяча.

- К сожалению, не первый раз в этом сезоне такое. Команда играет шестьдесят минут, а потом что-то происходит - ступор. Тяжело об этом говорить. Но все понимают, что не кто-то один виноват, а вся команда. Все в эту ситуацию попали, всем и вылезать. Нужно продолжать работать, вылезать как-то из этого.

- Отсутствие Квинси сказывалось?

- Естественно. И травма у Глушакова. Ну что делать. Значит, другие ребята должны выходить и заменять их.

- Во время второго гола "Анжи" только один спартаковец остался страховать. Что это такое?

- Команда как будто отключается. У меня нет этому объяснения. Это происходит со всеми нами. Может, я не подсказал. Понимаю, что со стороны оба гола смотрятся по-идиотски.

- Каррера назвал голы детскими ошибками.

- Согласен с тренером. Ошибки детские. Надо копаться в себе, чтобы не получать такие голы. Мы сами в этом виноваты. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
"Спартак" - "Анжи". Видео голов

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Помощник Президента

Можно попробовать кроме штанг постараться перекладину поцеловать. Ну, как вариант...

23:00

genas

мог бы хоть разок выручить

22:56

foreverCSKAforever

Почему бы не начать с 61-ой минуты целовать стойки ворот?

22:37

pahom-17

команда разобранная...все косячат...а Пашалич просто номер отбывает..ждет конец ссылки..и чтобы не переусердствовать и не получить травму...

22:30

semenovd

Копаются в себе девочки, а мужики играют в футбол и бьются до конца.

22:26

pushgun

Мешкова поздравляю с ничьей. Анжи с победой!

22:25

Shast1983.83

Вообще не выручает в этом сезоне,все залетает,первый гол 30 метров мяч летит,выйди забери,нет стоит опять на линии и ждет когда мяч к нему прилетит

22:19

mr.objectivity

Плохо штанги целовал, тренироваться надо...

22:15

kb minsk

Ты в себе покопайся. Вспомни, когда последний раз реально спасал команду

22:14

реал курит,свиньи рулят

попробуй штангу лизнуть справа налево сверху вниз

22:11