Артем Ребров: "Селихову хочется пожелать здоровья. Наше дело - страховать друг друга"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил важность попадания в Лигу чемпионов и пожелал здоровья партнеру по команде Александру Селихову. На днях голкипер получил разрыв ахилла и теперь пропустит чемпионат мира.

– Настроение отличное. Последние две игры в чемпионате мы хорошо провели. Две победы, – цитирует Реброва официальный сайт "Спартака". – Поэтому настроение замечательное, готовимся.

Единственное – вчера на тренировки произошел неприятный эпизод с Сашей Селиховым. Очень неприятно находится с партнером в тот момент, когда он получает тяжелую травму. Болельщикам и нам очень жаль. Естественно переживаем все – и вратари, и полевые игроки. Но наше дело – страховать друг друга. Саше хочется, в первую очередь, пожелать здоровья. Он – молодой парень и справится с этим. Держись. Мы все вместе.

– Силы на заключительную в чемпионате встречу есть?

– Силы есть. Тем более, это "Динамо". Из легионеров кто-то знает, а кто-то нет, что это старейшее дерби. Мы объясняем тем, кто не знает. Нет сил или они есть… Нужно отдаться на поле на 100 процентов. Думаю, проблем с мотивацией и физической формой не будет.

– Три очка важны, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

– Естественно. В этом году все почувствовали, что такое Лига чемпионов. Это здорово. Все хотят там играть. Второе место дает прямую путевку. Это важно для всех: для клуба и для болельщиков.

– Но это только серебряная медаль...

– Понятно, что для "Спартака" есть только первое место. Но второе место и прямое попадание в Лигу чемпионов будет неплохим окончанием чемпионата.