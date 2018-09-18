Артем Ребров: "Сборная России перед ЧМ-2018 была изгоем, а стала любимицей"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что сборную России полюбили во время чемпионата мира-2018. Национальная команда дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

- Впечатлила сама история – эмоции Акинфеева, слезы Дзюбы, характер Черчесова и реакция людей на происходящее, - цитирует Реброва издание "Большой спорт". - Команду полюбили. Она была изгоем, а стала любимицей. Чувствовалось единство, ребята играли с душой, хотя со стороны многим казалось, что у наших футболистов ее нет – мол, играют только за деньги. Матчи с Испанией и Хорватией все перевернули. Было круто.

"Спартак" занимает 3-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 14 очков.

Все о чемпионате России - здесь