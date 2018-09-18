17:05 | Футбол — РПЛ

Артем Ребров: "Сборная России перед ЧМ-2018 была изгоем, а стала любимицей"

Обсудить
0

Вратарь "Спартака"  Артем Ребров заявил, что сборную России полюбили во время чемпионата мира-2018. Национальная команда дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

Впечатлила сама история – эмоции Акинфеева, слезы Дзюбы, характер Черчесова и реакция людей на происходящее, - цитирует Реброва издание "Большой спорт". - Команду полюбили. Она была изгоем, а стала любимицей. Чувствовалось единство, ребята играли с душой, хотя со стороны многим казалось, что у наших футболистов ее нет – мол, играют только за деньги. Матчи с Испанией и Хорватией все перевернули. Было круто.

"Спартак" занимает 3-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 14 очков. 

Все о чемпионате России - здесь

Дополнительная информация

http://www.bolshoisport.ru/articles/artem-rebrov-o-sparringe-s-van-bastenom-i-zarplatah-molodyh-igrokov

Обсудить
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...