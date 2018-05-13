Артем Ребров: "После игры в раздевалке была полная тишина. Все молчали"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после поражения от "Динамо" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что судья правильно не стал назначать второй пенальти.

- Больше обидно, что упустили второе место, прямую путевку в Лигу чемпионов или то, что ЦСКА пропустили вперед?

- Мне не особо интересно, как там ЦСКА. Обидно, что мы в этом году три момента отдали сами: чемпионство, кубок и прямую путевку в Лигу чемпионов.

- Вы понимаете, что в этом сезоне произошло со "Спартаком"? Это что-то эмоционального плана?

- Когда выигрываешь – больше позитива. Когда проигрываешь – больше негатива. Но при этом есть нормальные болельщики. Одни прикрываются ромбиков "Спартака" и когда мы выигрывали чемпионство - они прыгали вместе с нами. Когда все плохо – они начинают всех клевать. На самом деле это не болельщики. Основная их часть гонит команду до конца и всегда тебя поддерживает.

- Было подозрение на второй пенальти. Вы задели динамовца или нет?

- Мне показалось, он уже падал.

- Но контакт был?

- Контакт, когда он летит в меня, падает, а потом врезается в меня. Судья на это реагирует. Но он решил, что заранее падал игрок. Поэтому тут все правильно.

- Вы сильно рисковали. Могли красную карточку получить.

- А там больше делать нечего было. Была передача. Я видел, что руками мне играть нельзя, потому что пас был назад. Я шел до конца, успею - не успею. Не надо просто было падать заранее, а играть по моменту.

- Какая атмосфера была сейчас в раздевалке?

- Тишина была полная. Все молчали. Расстроились, естественно.

- Попрощались с Пашаличем, Максимовичем?

- Пока ни с кем не прощались. Просто сказали, до встречи.

"Спартак" занял третье место в турнирной таблице по итогам чемпионата и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Все о чемпионате России по футболу