Артем Ребров: "После игры в раздевалке была полная тишина. Все молчали"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после поражения от "Динамо" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что судья правильно не стал назначать второй пенальти.
- Больше обидно, что упустили второе место, прямую путевку в Лигу чемпионов или то, что ЦСКА пропустили вперед?
- Мне не особо интересно, как там ЦСКА. Обидно, что мы в этом году три момента отдали сами: чемпионство, кубок и прямую путевку в Лигу чемпионов.
- Вы понимаете, что в этом сезоне произошло со "Спартаком"? Это что-то эмоционального плана?
- Когда выигрываешь – больше позитива. Когда проигрываешь – больше негатива. Но при этом есть нормальные болельщики. Одни прикрываются ромбиков "Спартака" и когда мы выигрывали чемпионство - они прыгали вместе с нами. Когда все плохо – они начинают всех клевать. На самом деле это не болельщики. Основная их часть гонит команду до конца и всегда тебя поддерживает.
- Было подозрение на второй пенальти. Вы задели динамовца или нет?
- Мне показалось, он уже падал.
- Но контакт был?
- Контакт, когда он летит в меня, падает, а потом врезается в меня. Судья на это реагирует. Но он решил, что заранее падал игрок. Поэтому тут все правильно.
- Вы сильно рисковали. Могли красную карточку получить.
- А там больше делать нечего было. Была передача. Я видел, что руками мне играть нельзя, потому что пас был назад. Я шел до конца, успею - не успею. Не надо просто было падать заранее, а играть по моменту.
- Какая атмосфера была сейчас в раздевалке?
- Тишина была полная. Все молчали. Расстроились, естественно.
- Попрощались с Пашаличем, Максимовичем?
- Пока ни с кем не прощались. Просто сказали, до встречи.
"Спартак" занял третье место в турнирной таблице по итогам чемпионата и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
volish17
Позорить имя Спартака , а тебя должны за это на руках еще носить ..
17:45