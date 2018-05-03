Артем Ребров: "Попросил у Карреры футболку Буффона для сына"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров сказал, что спокойно относится к традиции обмениваться футболками после матчей на международной арене. Также голкипер отметил, что на месте судьи не стал бы удалять капитана "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (0:3 – дома, 3:1 – на выезде).

– В "Спартаке" появилась такая традиция, когда привозят футболки звездных игроков. Вы чью футболку хотели бы?

– На самом деле я очень спокойно отношусь к футболкам. Единственное, я попросил у Массимо Карреры, когда он только приехал, футболку Буффона для сына Платона. Она подписана для сына и висит у него в комнате не стене. А я к этому отношусь спокойно. Даже в сборной когда менялся майками или в еврокубках дарил товарищам, которые их коллекционируют.

– То есть у вас майка Буффона не взывает никаких эмоций?

– У меня взывает эмоции человек, когда его вижу. И так хватает тех, кто хотел бы кланяться ему в ножки. Хотя он этого реально заслуживает. Просто уважения вызывает человек, а от майки никаких эмоций нет.

– Оцените то, как он, по сути, завершил вступление в Лиге чемпионов в своей карьере?

– Здесь нужно смотреть с двух сторон. А если бы его не удалили, если бы он отбил – игра могла бы сложиться по-другому. Можно было бы додумать, здесь есть место для фантазии. Я бы, наверное, не удалял. Хотелось, чтоб он нормально закончил вступление в Лиге чемпионов. Но получилось, как получилось. У каждого своя судьба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)