Артем Ребров: "Пока не заметили, что Промес ушел"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров на "Открытие Арене" провел презентацию новой акции своего благотворительного фонда "Своими глазами". После пресс-конференции он назвал правильным решением переход Квинси Промеса в "Севилью", отметив, что футболисту нужно расти.

- Уже успели ощутить отсутствие Промеса или матч с "Зенитом" показал, что ему можно найти замену?

- На самом деле мы пока еще не поняли, что он ушел. Квинси долгое время был здесь, многое сделал для клуба. Лично я пока еще не понимаю, что он действительно ушел. Для меня он еще здесь с нами, в команде.

- Следите за его игрой в новом клубе?

- Времени следить особо нет. Я смотрел запись матча с "Бетисом", когда он вышел на замену, кажется на 82-й минуте. Если этим можно сказать, что слежу, тогда да. А так… Конечно, будем за него переживать, смотреть. Хочется, чтобы у него получилось. Он заслуживает этого.

- Он успел попрощаться с командой?

- Особо не успел. Я думаю, что он еще приедет и обязательно будет какое-то прощание. Пока он только в группу в вотсапе написал, которая есть у нашей команды, поблагодарил всех.

- Его уход стал неожиданностью для команды?

- Разговоры же постоянно шли, уже не первый год. Если смотреть с нашей стороны, конечно, он нам нужен. Это лидер "Спартака", который много делал в плане голов, раздевалки и всего остального. Но он у нас стал лучшим бомбардиром, чемпионом России, лучшим игроком. Здесь он сделал все, что возможно. Сказал, что пока не станет чемпионом – не уедет. Он выполнил свое обещание. Естественно, Промесу нужно расти, пробовать себя в более сильном чемпионате. Для него это правильное решение.

- Жиго получил серьезную травму. Сейчас кто-то винит за это Дзюбу. Что скажете?

- Не хотелось бы это обсуждать. Естественно, сейчас кто-то будет винить Дзюбу, а кто-то его будет оправдывать. Но это футбол, контактный вид спорта. Главное, не почему это случилось, а сам факт того, что это случилось. Для нас это очень большая потеря, потому что с первого дня было видно, насколько Жиго качественный защитник. Своими играми он показал, что с ним оборона очень хорошо себя чувствует. Но, слава богу, у нас есть другие ребята, есть Джикия. Поскорее бы Кутепов вернулся. Это футболисты национальной сборной. Есть Боккетти, думаю, своими силами мы обязательно справимся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)