Артем Ребров: "Пока думал, Джикия уже сделал фото с Буффоном"

Вратарь "Спартака"​ Артем Ребров рассказал, почему не решился сфотографироваться с вратарем "ПСЖ" Джанлуиджи Буффоном. По его словам, пока он думал, это сделал Георгий Джикия.

– Расскажу эту историю. Да, мы знали, что французы проведут сбор в соседнем отеле. Однажды утром, стоя на своем балконе, увидел, как они идут на прогулку, – цитирует Реброва RT. – Во мне проснулся какой-то детский азарт – хотелось выбежать, сделать фото. Стал себя отговаривать, говорить себе: "Артем, это несерьезно, к тому же ты не одет".

Пока размышлял, увидел, как Джикия уже делает с ним фото. Он у нас парень не из робких, но даже он растерялся от того, как вел себя Джанлуиджи. Он так по-свойски обнял его, что стало понятно: он действительно легенда. Я фото так и не сделал, но мне было достаточно этого эпизода, чтобы запечатлеть это в своей памяти.