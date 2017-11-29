13:50 | Футбол — РФПЛ

Артем Ребров: "Отношение к ЦСКА? Есть немножко фанатского"

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "Комсомольской правде" отметил, что он не участвовал в драках между болельщиками. Он подчеркнул, что может пойти со своим сыном на фанатский сектор.

– В вас есть что-то фанатское? Например отношение к ЦСКА?

– Немножко есть. Не к людям, что там играют – к бренду. Потому что я общался с тем же Дзюбой, когда он был в "Спартаке", с Паршивлюком – то есть именно с воспитанниками "Спартака". Они перед этими играми с ЦСКА реально прям как закипали. Нет, не на ребят, на сам бренд, на сам ЦСКА у них зуб какой-то был. У меня – меньше, потому что я не воспитанник, но при этом я болел за "Спартак". Я же тоже ездил на матчи, пусть в драках-то особо не участвовал.

– Да ладно!

– Разве что у нас во дворе: десять человек в "розах" спартаковских, десять – в "розах" ЦСКовских. Потолкались, попинались, разбежались. Это все, в принципе, ерунда. Лет 11-12 мне тогда было. Или там ты идешь в "розе" спартаковской, подходят какие-то парни постарше, и говорят: "Назови пять футболистов, докажи, что ты действительно за "Спартак" болеешь". Если ответил, все нормально. Нет – с тебя снимали эту "розу", и пенделя там давали. Но моя "роза" всегда оставалась со мной.

– Вы сейчас поведете сына на "фанатку"?

– А почему нет? Если на стадион "Спартака" – то легко. Меня там все знают, я там всех знаю. Я знаю, что с моим ребенком ничего не случится. Но если бы я не знал этого, а просто как болельщик по телевизору видел, чего происходит, наверно, я побоялся бы. И не только в России, а вообще, наверное, в любой другой стране.

Дополнительная информация

https://www.kp.ru/daily/26763/3794284/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ЗЮК

Несвин,Ivenhoe,вы каждый свой,или друг у друга кал едите?

15:04

Ivenhoe

Или там ты идешь в "розе" спартаковской, подходят какие-то парни постарше, и говорят: "Назови пять футболистов, докажи, что ты действительно за "Спартак" болеешь". Если ответил, все нормально. Нет – с тебя снимали эту "розу", и пенделя там давали.___Вот весь свинарник в этой фразе: позабавиться за счет других и когда ты очевидно сильнее. Я именно от таких мясных пропитался "любовью" к этому "народному" клубу. А у ж как они "любят" даже своих идолов, можно прочитать на любой ветке после очередного слива, например, к Зобнину и Комбарову после Марибора, Селихову после ЦСКА и т.д. и т.п.

14:50

Ivenhoe

alex-ls___Роза- это шарф.

14:43

ЗЗ+

alex-ls что такое "роза"?// Шарф с символикой команды )

14:42

alex-ls

что такое "роза"?

14:40

Несвин

Ты бы лучше перебирался куда-нибудь, а не о фанатсокм отношении хрюкал. В Амкар там или Урал. А то в сви.н.а.р.ни.ке тебя уже списали.

14:32