Артем Ребров оценил реакцию Газинского на ошибку корреспондента

Вратарь "Спартака" Артем Ребров отметил, что ошибка корреспондента после матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА - "Краснодар" (1:2) заставила его улабнуться. Особенно, по его словам, ему понравилась реакция хавбека "быков" Юрия Газинского.
- Понятно ошибка, со всеми бывает! Но так ведь улыбнуло, особенно реакция Газинского, - написал Ребров в Твиттере.
Напомним, "Краснодар" одержад волевую победу над ЦСКА со счетом 2:1. Газинский во время послематчевого интервью поправил корреспондента, сказавшего, что результат был "ничейным".
- Как ничейный, вроде выиграли мы, нет? - ответил Газинский.
@Spartak83– Vitaly Krysanov (@vkrysanov) 28 октября 2018 г.
- Как ничья, вроде выиграли мы, нет?
- Ну вот так вот!
🤣 pic.twitter.com/m77OD96mYU
Понятно ошибка, со всеми бывает! Но так ведь улыбнуло, особенно реакция Газинского 😅😂👏🏻👏🏻@aladier2 спасибо за настроение 🔥🔝 https://t.co/pRnHmxsAIO– Артем Ребров (@rebrov32) 28 октября 2018 г.