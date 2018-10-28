Артем Ребров оценил реакцию Газинского на ошибку корреспондента

Вратарь "Спартака" Артем Ребров отметил, что ошибка корреспондента после матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА - "Краснодар" (1:2) заставила его улабнуться. Особенно, по его словам, ему понравилась реакция хавбека "быков" Юрия Газинского.

- Понятно ошибка, со всеми бывает! Но так ведь улыбнуло, особенно реакция Газинского, - написал Ребров в Твиттере.

Напомним, "Краснодар" одержад волевую победу над ЦСКА со счетом 2:1. Газинский во время послематчевого интервью поправил корреспондента, сказавшего, что результат был "ничейным".

- Как ничейный, вроде выиграли мы, нет? - ответил Газинский.