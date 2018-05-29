Артем Ребров - о продлении контракта со "Спартаком": "Не могу сказать, что не было сомнений"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, что в прошлом году были сомнения, предложит ли руководство красно-белых ему еще один контракт. Голкипер также признался, что по окончании нынешнего сезона ему хотелось "зарыться с головой в песок".

"Спартак" завершил чемпионат России-2017/18 только на третьем месте, набрав 56 очков и устпив ЦСКА (58) и "Локомотиву" (60). В прошлом году красно-белые носили титул чемпиона.

– "Спартак" – это большая ответственнность, – рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров. – Много было разговоров всяких. Я в этом сезоне очень устал, хотелось уехать, зарыться с головой в песок.

Не могу сказать, что у меня не было сомнений о том, предложит или не предложит "Спартак" мне контракт. Я верю только в то, что уже случилось. Естественно, были какие-то переживания. По идее, ты стал чемпионом России, тебе должны предложить контракт, все должно быть красиво. Но бывают разные ситуации, на примере не только "Спартака", но и других команд мы это видели. Все было хорошо, но стороны почему-то не могли договориться. Лично смотрел не на сумму, а на время – мне хотелось как можно дольше задержаться в "Спартаке" и помогать клубу.

В сезоне-2017/18 34-летний Ребров провел всего 13 матчей и пропустил 20 голов.

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