Артем Ребров: "Нельзя 5-10 лет не играть в Лиге чемпионов и сразу выстрелить, дойдя до полуфинала"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров заявил, что не считает опыт выступления красно-белых в Лиге чемпионов​-2017/18 неудачным. По его словам, нельзя, несколько лет не играя на турнире такого уровня, успешно пройти по нему сразу, с первого сезона.

"Ливерпуль" разгромил "Спартак" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 7:0, в результате чего красно-белые отправились домой.

– Не считаю, что опыт выступления в Лиге чемпионов в этом сезоне был неуспешным, – рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров. – Все же, команда заняла третье место в группе. С 2012 года не играли в Лиге чемпионов, а тут попали, и были яркие моменты: когда обыграли "Севилью", когда неплохо дважды играли с "Марибором", но в концовках отдавали матчи. Да, был "Ливерпуль" – 0:7, но это тоже опыт.

ЦСКА много лет играет в Лиге чемпионов, потому что постоянно попадает в тройку, и у "армейцев" есть этот опыт. Эта команда знает, как себя проявлять, как не сдаваться и действовать по результату. И для нашей команды, команды Карреры, это большой опыт.

Дай бог, чтобы дальше мы туда попадали, и на подобных играх, хороших или плохих, команда училась и делала выводы, чтобы дальнейшие матчи были только лучше. Нельзя 5-10 лет не играть в Лиге чемпионов и сразу выстрелить, дойдя до полуфинала. Нужно постепенно идти к цели.

В сезоне-2017/18 34-летний Ребров провел всего 13 матчей и пропустил 20 голов.

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