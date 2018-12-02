Артем Ребров: "Не стал бросаться под Миранчука, чтобы нам не поставили пенальти

Вратарь "Спартака" Артем Ребров подвел итоги первого тайма матча с "Локомотивом", после которого его команда ведет в счете 2:0.

"Не стал бросаться, чтобы не сбить Миранчука. Не хотел подставиться, чтобы нам поставили пенальти. Я прекрасно видел тот момент, и думал, что он отдаст. Нам повезло, что скажешь. Давление на правый фланг "Локомотива" изначально планировалось? Давайте мы оставим это в нашей раздевалке. Главное, что мы забили голы, а как и почему - это не так важно", - сказал Ребров в эфире "Матч ТВ".

Сейчас в матче "Спартак" - "Локомотив" идет второй тайм. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.