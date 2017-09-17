Артем Ребров: "Не считаю, что игра против "Тосно" уже сделана"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в перерыве матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что согласен с красной карточкой, показанной защитнику соперника Виталию Шахову за фол на нападающем Педро Роше. Он также добавил, что не считает, что игра уже сделана.

Напомним, красно-белые ведут со счетом 1:0. Гол на 35-й минуте забил Георгий Джикия.

– Красная карточка Шахову? Мне кажется, все по делу, арбитр правильно ее показал, – сказал во флеш-интервью в перерыве матча Ребров. – Выполнили ли установку на первый тайм? Главное, что не пропустили и забили. Не считаю, что игра уже сделана. "Тосно" хорошо начал, хорошо контратакует. Во втором тайме надо быть предельно внимательными сзади.

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" // Арбитр Сельдяков правильно удалил игрока "Тосно"