Артем Ребров: "Не могу обсуждать тренерские перестановки"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров перед матчем 29-го тура чемпионата России отметил, что в команде не будут обращать внимания на результат матча "Локомотив" – "Зенит". Также он отказался комментировать новость об уходе из клуба ассистента главного тренера Романа Пилипчука.

– Массимо Каррера сказал, что цель "Спартака" – второе место, но перед выходом на поле вы будете знать результат матча "Локомотив" – "Зенит". Это повлияет на игру?

– Хочется сказать, что не будем обращать внимания на тут матч, но кто-то увидит, как играют конкуренты. Нам надо отстраниться и думать сперва о "Ростове", потом о "Динамо".

– Были предпосылки по уходу из "Спартака Романа Пилипчука?

– Я не могу обсуждать тренерские перестановки. Мое дело выходить на поле, а не обсуждать такие моменты.

– Вы приняли участие в конкурсе "Мисс "Спартак". Что понравилось?

– Вчера был классный вечер. Отличная традиция. Сегодня думаю о матче с "Ростовом". Он уже завтра.

– В "Ростове" много бывших спартаковцев. Будет приятно с ним пересечься?

– Конечно. При Валерии Карпине я оказался в "Спартаке. Там много ребят, с которыми играл, много друзей, но нам нужен результат, и все это останется за пределами поля. Матч ожидается тяжелый. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)