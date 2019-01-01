Артем Ребров: "На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров подчеркнул, что в команде поддерживают капитана команды Дениса Глушакова. Многие болельщики красно-белых негативно настроены в отношении хавбека из-за его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

– И когда у нас в команде есть какие-то свои устои, считаю, не нужно туда лезть, – цитирует matchtv.ru Реброва. – И я людям могу об этом смело сказать. Мы Дениса выбрали, значит, мы за него будем отвечать. И людям надо понять, что это выбор команды. Считаю, что мы делаем – это правильно.

– "Почему вы его защищаете? Почему он не снимет повязку?" – Такие вопросы вам задают ваши знакомые болельщики?

– Конечно. Но болельщики немножко не понимают. У них все замыкается на Глушакове. А нужно показать, что есть команда. Сегодня Глушаков – мы его не отдадим, завтра Ребров – не отдадим. Если мы в команде приняли решение, что он здесь, что он остается, значит, так оно и должно быть. Не должно быть такого, что мы его выбрали капитаном, а кто-то снаружи кричит: "Эй, давайте его сюда, мы его растерзаем!" Мы не можем человека отдать, мы команда. На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем. Мы же не приходим на трибуну и не говорим, какие кричалки нужно кричать и какие транспаранты растягивать. В этой шумихе кто-то что-то сказал, кто-то что-то додумал. А потом мои друзья приходят ко мне и спрашивают: "А правда это вот так?" Отвечаю: "Я только что приехал оттуда, и я этого не знаю, а ты – знаешь". Как это может быть?

Причем это везде: среди друзей, в школе, куда ребенка приводишь, охранник спрашивает. Везде какие-то мнения и слухи. Это сильно мешает. Один болельщик, с которым мы общаемся по теме благотворительности, мне пишет: "Артем, скажи, вы сами пошли на то, чтобы надеть майки в поддержку Глушакова и сфотографироваться?" Я ему пишу: "Нет, нам пистолеты всем поставили к голове". Были майки с восьмеркой, были Жиго с Зобниным, Ещенко. Мы команда, мы – друг за друга.