Артем Ребров: "Когда слышу новости о "Спартаке" от друзей, волосы дыбом встают"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров признался, что в концовке чемпионата России у игроков накопилась усталость. Голкипер отметил, что несмотря на это, красно-белые серьезно настраиваются на встречи с "Ростовом" (5 мая) и "Динамо" (13 мая).

- На тренировки в конце сезона как-то по-особому ездите, ведь давит результат?

- Добираться, на самом деле, хорошо, потому что праздники, Москва пустая. Видимо, все на шашлыках. Понятно, что есть какая-то усталость. Это нормальное явление в конце чемпионата, но при этом у нас впереди две серьезные встречи, поэтому не нужно думать об отпуске. Сейчас серьезно настраиваемся на матчи, чтобы удачно закончить сезон и с хорошим настроением уйти на отдых.

- Вы только начали готовиться к "Ростову", в выходные футболисты побыли с семьями, с друзьями. Это помогло психологически развеяться?

- Иногда когда слышу новости о "Спартаке" от своих друзей, то волосы дыбом встают. Не понимаю, откуда все это берется. Естественно, периодически даем повод, потому что плохо играем и не добиваемся результата. Думаю, нам нужно спокойно готовиться, и ни на что не реагировать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

За два тура до конца чемпионата "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Отставание от лидирующего "Локомотива" - 4 очка.