Артем Ребров: "Игроки "Спартака" показали характер и взяли важные 3 очка"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров поздравил одноклубников с победой в матче 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1). Голкипер продолжает восстанавиться после травмы, которую он получил в игре с "Ливерпулем" (1:1) в Лиге чемпионов.

"Хотел бы поздравить всех с победой. Ребята – большие молодцы, показали характер и взяли очень важные 3 очка" – написал Ребров на своей странице в Инстаграме.

Напомним, дополнительное обследование выявило у Реброва частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция голкиперу не потребовалась.