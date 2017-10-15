Артем Ребров: "Игроки "Спартака" показали характер и взяли важные 3 очка"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров поздравил одноклубников с победой в матче 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1). Голкипер продолжает восстанавиться после травмы, которую он получил в игре с "Ливерпулем" (1:1) в Лиге чемпионов.
"Хотел бы поздравить всех с победой. Ребята – большие молодцы, показали характер и взяли очень важные 3 очка" – написал Ребров на своей странице в Инстаграме.
Напомним, дополнительное обследование выявило у Реброва частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция голкиперу не потребовалась.
Друзья, во-первых хотел бы поздравить всех 🔴⚪ со вчерашней победой. Ребята большие молодцы, показали характер и взяли очень важные 3 очка✊🏻💪🏻 Во-вторых, я хочу познакомить вас с человеком, который будет отвечать на нашем благотворительном вечере-фуршете за вкус и подачу напитков и закусок. Вашему вниманию, представляю известного шеф-повара - Павла Овсянникова @ovsyannikov_chef Паша-настоящий профессионал своего дела. Его постоянно зовут на тв-съёмки кулинарных шоу, он ведет собственные проекты, а главное-он просто восхитительно готовит, в чем я и сам имел возможность убедиться. Но Павел поразил меня не преданностью и талантом в своем деле. Он просто атаковал меня и @spartakstreetstyle желанием помочь нашему проекту #своимиглазами Безумно приятно, когда у человека есть стержень, когда желание помочь выплёскивается наружу, а внутри бьётся доброе сердце! Именно таким я вижу Павла. Спасибо тебе за это!