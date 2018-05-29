Артем Ребров: "Игра с "Зенитом" была первой после чемпионства, где я погасил свое "я"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что после чемпионства в РФПЛ смог "погасить свое "я" только в матче четвертого утра против "Зенита" (1:5). Голкипер добавил, что тогда, сидя на скамейке запасных после нелепо пропущенного гола, он смог полностью осознать свои ошибки.

– Неправильно говорить за партнеров, но лично я рад, что погасил свое "Я" после чемпионства в РФПЛ и работал, в первую очередь, на команду, – рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров. – Это было в матче "Зенит" – "Спартак", когда проиграли, пять мячей пропустили, я допустил нелепый гол. Всегда кажется, что ты не виноват – пять голов, где-то ты мог вытащить, где-то не мог – но, естественно, меня посадили на скамейку. Было желание сказать, что тренер не прав. Но потом я сел, подумал: значит так нужно – ведь тут я был не прав, здесь я неправильно сделал. Это работа над собой. Игра с "Зенитом" была первой после чемпионства, где я погасил свое "я". Следующая игра – в запасе. Но это не значит, что нужнобыло просто сидеть. Я играл на команду даже со скамейки.

В сезоне-2017/18 34-летний Ребров провел всего 13 матчей и пропустил 20 голов.

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