Артем Ребров: "Хотелось приносить пользу "Спартаку" по завершении карьеры футболиста"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что по окончании карьеры футболиста ему хотелось бы остаться в клубе и приносить пользу команде. Голкипер добавил, что уже были разговоры с руководством красно-белых о его будущем.

- Когда подписывали с руководством контракт, в первую очередь, обсуждалось, что я как действующий вратарь максимально помогаю своей команде, – рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров. – Однако были некоторые разговоры, что в будущем на меня рассчитывают. В каком качестве? Было предметное обсуждение, но пока не хочу говорить. Но какие-то мысли есть по этому поводу.

Тяжело загадывать. Сегодня я здесь. Сегодня в "Спартаке" – одно руководство, а что будет завтра – неизвестно. Сейчас я футболист, а потом мне, конечно, хотелось бы остаться в клубе и приность пользу по завершении карьеры. В каком качестве – это покажет время.

В сезоне-2017/18 в составе красно-белых 34-летний Ребров провел всего 13 матчей и пропустил 20 голов.

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