Артем Ребров: "Если руководители клуба решит купить еще одного вратаря, я их пойму"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что поймет руководство клуба, если оно примет решение о приобретении еще одного вратаря. Он отметил, что оставаться в сезоне всего с двумя голкиперами очень опасно.

Третий вратарь красно-белых, кроме Реброва и Александра Максименко, Александр Селихов 11 мая получил травму ахилла на одной из тренировок команды, а 14 мая был прооперирован. Пока он проходит процесс восстановления.

– Моя карьера складывалась так, что в ней не было периода, когда я постоянно играл или постоянно не играл, – рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров. – Первый, четвертый, третий – я играл в разных статусах. И для меня это очень хорошо, я имею определенный опыт в разных ситуациях выходить и защищать ворота любимой команды. В том же "Спартаке" была травма у Песьякова, которая привела к тому, что я стал основным вратарем, стал чемпионом России. Тут определенно нужно готовиться. Подальше от разговоров – они всегда будут, нужно работать и делать свое дело. Если руководство клуба решит купить кого-то еще, я его пойму – оставаться с двумя вратарями, пока Селихов восстанавливается, это опансо. Мало ли, что может случиться! Мы с Максименко пока ждем, когда Селихов вернется. Будет кто-то еще? Ну что ж, будем работать, будем доказывать. Третьего просто не дано.

В сезоне-2017/18 Ребров провел всего 13 матчей и пропустил 20 голов. В свою очередь Максименко в 26-ти играх – 38 мячей, Селихов – 34 пропущенных за 31 матч.

Артем Ребров: "Услышал треск. Селихов повернулся и говорит: "Камень, что ли, кто-то кинул в меня?"