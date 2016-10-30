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Артем Ребров: "Болельщик "Спартака" не только самый лучший, но и самый щедрый"

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Голкипер "Спартака" Артем Ребров поблагодарил болельщиков за варежки, которые ему бросили с трибун после матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1). Красно-белые набрали 28 очков и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Зенит", у которого есть игра в запасе, на три балла.

"Наш болельщик не только самый лучший, но и самый щедрый. В следующий раз еще шапочку и валенки бросайте, холодает на улице", – написал на своей странице в Instagram Ребров.

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Птицuk

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