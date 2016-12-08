23:32 8 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Пацев: "Практика позволяет предполагать, что Еременко будет оправдан"

0
0
0

Спортивный юрист Артем Пацев, представлявший интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на заседании Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА (КЭДК), отметил, что решение по апелляции футболиста должно быть принято до конца января. Напомним, Еременко дисквалифицирован на два года за то, что в его анализах обнаружены следы кокаина.

– Какой срок может занять рассмотрение обжалования?

– УЕФА достаточно быстро это делает. Думаю, до конца января может быть вынесено апелляционное решение.

– Сможет ли Еременко весной вернуться к футбольной деятельности? Как вы сами оцениваете перспективы апелляции?

– Очень надеюсь на это. С правовой точки зрения, если абстрагироваться от политической подоплеки, необходимо полностью убирать санкцию в отношении футболиста. Практика рассмотрения аналогичных случаев за несколько прошлых лет позволяет предполагать, что беспристрастные арбитры оправдают Еременко. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Пацева

 

Опрос

Что значит дисквалификация для Романа Еременко?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ