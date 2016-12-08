Артем Пацев: "Практика позволяет предполагать, что Еременко будет оправдан"

Спортивный юрист Артем Пацев, представлявший интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на заседании Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА (КЭДК), отметил, что решение по апелляции футболиста должно быть принято до конца января. Напомним, Еременко дисквалифицирован на два года за то, что в его анализах обнаружены следы кокаина.

– Какой срок может занять рассмотрение обжалования?

– УЕФА достаточно быстро это делает. Думаю, до конца января может быть вынесено апелляционное решение.

– Сможет ли Еременко весной вернуться к футбольной деятельности? Как вы сами оцениваете перспективы апелляции?

– Очень надеюсь на это. С правовой точки зрения, если абстрагироваться от политической подоплеки, необходимо полностью убирать санкцию в отношении футболиста. Практика рассмотрения аналогичных случаев за несколько прошлых лет позволяет предполагать, что беспристрастные арбитры оправдают Еременко. (Сергей АСТАХОВ)

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