Артем Пацев: "Подать апелляцию на отстранение может только сам Еременко, а не ЦСКА"

Адвокат Артем Пацев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что подать апелляцию на отстранение финна от футбола может только он сам, а не клуб. На прошлой неделе УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между "Байером" и ЦСКА (2:2). В организме 29-летнего игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– Мотивировочная часть, насколько мне известно, еще не получена, – цитирует "Р-Спорт" Пацева. – По правилам подавать апелляцию может та сторона, которая участвовала в деле. Дело звучит как "УЕФА против Романа Еременко", то есть апелляцию здесь может подавать лишь сам футболист. Сроки получения мотивировочной части могут быть различными – может, неделя, а может, месяц.