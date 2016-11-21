11:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Пацев: "Подать апелляцию на отстранение может только сам Еременко, а не ЦСКА"

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Адвокат Артем Пацев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что подать апелляцию на отстранение финна от футбола может только он сам, а не клуб. На прошлой неделе УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между "Байером" и ЦСКА (2:2). В организме 29-летнего игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты.

 
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– Мотивировочная часть, насколько мне известно, еще не получена, – цитирует "Р-Спорт" Пацева. – По правилам подавать апелляцию может та сторона, которая участвовала в деле. Дело звучит как "УЕФА против Романа Еременко", то есть апелляцию здесь может подавать лишь сам футболист. Сроки получения мотивировочной части могут быть различными – может, неделя, а может, месяц.

 

 

 

 

 

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http://rsport.ru/football/20161121/1112543067.html

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