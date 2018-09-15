Артем Кулишев: "У нас в "Оренбурге" игроки ничем не хуже Маркизио"

Полузащитник "Оренбурга" Артем Кулишев в интервью "Спорт день за днем" поделился ожиданиями от предстоящей игры седьмого тура чемпионата России против "Зенита".

– Теперь уже понятно, что "Оренбург" не дастся просто так "Зениту". В чем главная сила команды?

– Сплоченность и настрой. Если выйдем с желанием победить, как и было ранее, то сможем показать хороший футбол. Мастерство вместе с желанием и дисциплиной дает отличный результат. Важно с таким настроем выходить на каждую игру против "Зенита" или другой команды.

– Но в "Зенит" перешел Клаудио Маркизио. Не страшно?

– Нет (улыбается). Знаю, что он почти всю карьеру провел в "Ювентусе". Наша главная задача перекрыть все, что Маркизио может сделать. Но по большому счету, неважно, кто играет в "Зените". Важно выйти и сыграть слаженно и дисциплинированно. У нас тоже в "Оренбурге" игроки ничем не хуже Маркизио.

– К слову, участие Артема Дзюбы в матче с "Оренбургом" под вопросом. Лучше, чтобы он сыграл или пусть отдохнет?

– Не знаю… Пусть играет. Я уверен в наших защитниках. Они все высокие и сильные, ни в чем Артему не уступят.

– Но в "Оренбурге" защитники возрастные?

– Даже если это так, они очень мастеровитые, слабых мест у них нет.

"Оренбург" - "Зенит": чемпионат России, 7-й тур, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)