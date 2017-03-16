Артем Громов: "Что знал о "Крыльях"? Честно говоря, за РФПЛ не следил совсем"

Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Громов в интервью официальному сайту самарского клуба заявил, что во время вступления в чемпионате Украины не следил за российским первенством. Также футболист отметил, что в "Крыльях" он знаком только с полузащитником Александром Глебом.

– Всю карьеру вы выступали в УПЛ. Что знали о "Крыльях" до перехода?

– Честно говоря, за РФПЛ не следил совсем, – сказал Громов. – Конечно, знал о топ-клубах российского чемпионата, но не более того. Из "Крыльев" был знаком только с Александром Глебом.

– Вы около двух недель находитесь в расположении команды. Уже имеете полное представление о "Крыльях"?

– Могу сказать, что в Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в "Крыльях" положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде.

– В "Ворскле" вы играли с Адисом Яховичем, ранее выступавшим за "Крылья". Узнавали у него что-то о клубе до перехода?

– Да, мы играли вместе в Полтаве. Не скажу, что были друзьями, общались не очень много. Его номера телефона у меня нет.

– Вы выступаете на позиции полузащитника. Приходилось менять позицию?

– Да, было пару раз, тренеры ставили форвардом. Это было необходимо по ходу игры. Но, честно говоря, это не моя позиция. Все-таки в полузащите мне гораздо комфортнее.