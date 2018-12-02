Артем Голубев: "Офигел, когда мне сказали переодеваться, эти чувства запомнятся на всю жизнь"

Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев после победы над "Уралом" (2:0) поделился эмоциями от дебютного матча за команду, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Да я вообще офигел, когда мне сказали переодеваться, - поделился впечатлениями Голубев перед интервью.

- Какие чувства испытывали, когда вас выпускали?

- Конечно, эти чувства непередаваемы и на всю жизнь запомнятся. Я был очень рад и хотел помочь команде добиться положительного результата. "Краснодар" славится очень хорошим вторым таймом, потому что в первом тайме, бывает, не все получается. Но ничего страшного. Тренер в перерыве вносит коррективы, и мы добиваемся того результата, который нужен.

- Вы впервые появились на поле в чемпионате. Как себя чувствовали?

- Мандража не было, потому что я уверен в своих силах... (Екатерина ПОТАПОВА)

"Краснодар" в сегодняшнем матче 16-го тура РФПЛ переиграл на своем поле "Урал" со счетом 2:0. Благодаря этой победе команда Мурада Мусаева набрала 32 очка и подобралась к идущему первым "Зениту" на расстояние двух баллов.