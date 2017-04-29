Артем Галаджан: "В матче с "Рубином" бросался на каждый мяч"

Нападающий "Локомотива" Артем Галаджан после поражения от "Рубина" (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что в конце игры у его команды было много моментов, но ребятам не везло. По словам форварда, который проводил первый поединок после длительного перерыва, он бросался на каждый мяч.

- Тяжело было играть против защитников "Рубина"?

- Были моменты, но где-то нам не повезло. А в конце матча шансов для взятия ворот вообще было много. Тяжело, конечно. Это премьер-лига. К тому же, еще набираю кондиции.

- Вы давно не выходили на поле. Какие ощущения?

- Эмоции зашкаливали. Хотел показать себя. Бросался буквально на каждый мяч, если он был рядом.

- После матча вся команд пошла общаться с болельщиками. Какие слова они вам сказали?

- Они говорили, что ждут о нас победы в Кубке России. Мы пообещали сделать все возможное для этого. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)