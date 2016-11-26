Артем Галаджан: "Ничью с "Уралом" игроки "Локо" восприняли как поражение"

Полузащитник "Локомотива" Артем Галаджан признался, что рад своему дебюту в чемпионате России, который состоялся в сегодняшнем матче 15-го тура против "Урала" (1:1). Тем не менее он расстроен, что команда упустила победу на последних минутах встречи.

- Дебютировал, приятно, - цитирует пресс-служба клуба Галаджана. - Но в первую очередь хотелось, конечно, чтобы команда выиграла. Когда забили, подумал: "Вот, победа!". И в самой концовке получили такой удар… Повезло "Уралу".

– То есть вы списываете это на везение гостей?

– Да нет, тут 50 на 50. Где-то мы недоработали, где-то им действительно повезло. У нас тоже было много моментов. И у меня до сих пор в голове две мысли: почему я не пробил в одном моменте и почему дал сопернику ударить в другом.

– Уровень премьер-лиги успел прочувствовать?

– Когда выходил на поле, думал: "Вот он, мой шанс". Я столько лет ждал этого момента – выйти на главную арену в Черкизове. Поначалу немного не верилось. А потом, как мне самому кажется, я начал делать очень много лишних движений, сконцентрировался на скоростных действиях. Поэтому в самой концовке "подсел".

– Приветствия болельщиков, которые скандировали ваше имя, слышали?

– Да! Было очень приятно, но сердце от этого забилось только быстрее.

– Психологически вы были готовы к тому, что выйдете?

– Именно психологически – давно. Что по физическим данным – не знаю. Но свои ошибки уже сейчас понял, проанализировал и готов дальше работать.

– Как общее настроение в команде?

– Ничью с "Уралом" восприняли как поражение. Настроение в раздевалке не самое лучшее. Для нас сейчас уже любая ничья – как поражение… Но будем исправляться!