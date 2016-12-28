Артем Фоменко: "Появление собственных воспитанников в главной команде "Зенита" - вопрос времени"

Директор департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что футболисты, которые могут выйти на уровень основы "Зенита", есть и в резервных командах, и в академии клуба. По словам Фоменко, появление собственных воспитанников в главной команде – вопрос времени.

– Знаете конкретных игроков, которые готовы выйти на уровень основы "Зенита"?

– Они есть и в резервных командах, и в Академии. Это не только мое мнение – так же считают и тренеры нашего департамента. Хотя предсказывать будущее – занятие неблагодарное. Здесь многое будет зависеть от самих ребят, от того, насколько они ответственно и серьезно будут подходить к своему делу. Некоторые парни, оказавшись в молодежном составе, считают, что уже стали футболистами. На самом деле у них все только начинается. Они попадают в жесткую конкурентную среду, где необходимо проявить характер, упорство и трудолюбие. Один талант не определяет успех.



– Именно поэтому мало наших выпускников, играющих на высоком уровне?

– Понятие "мало" – довольно субъективное и натянутое. Возникают вопросы: а сколько должно быть? А у кого много и что значит много? Не хотелось бы обращаться к таким категориям. Давайте посмотрим на количество игроков, подготовленных российскими академиями за последние несколько сезонов для двух высших профессиональных дивизионов России и Европы. Более 50 школ и клубов подготовили 256 футболистов 1995–1999 годов рождения. Ведущие 10 клубов – 139. Из них "Зенит" – 18, лучше этот показатель только у "Спартака". Конечно, мы рассчитываем на то, что в нашей команде будут появляться собственные воспитанники, и делаем все, чтобы это произошло. "Зенит" за последние 5–6 лет вложил в систему подготовки много средств и сил. Так что я считаю, это просто вопрос времени.