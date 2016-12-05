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Артем Фидлер заключил новое соглашение с "Уралом"

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Полузащитник и капитал "Урала" Артем Фидлер подписал новый контракт с екатеринбуржской командой, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.

– Артем – наш местный парень, коренной уралец, патриот родного города и клуба, настоящий лидер коллектива, – приводит пресс-служба "Урала" слова президента клуба Григория Иванова. – Мы рады, что продолжили сотрудничество и ждем, что наш капитан и дальше будет приносить команде ощутимую пользу, продолжит радовать болельщиков полезной игрой и красивыми голами.

В составе "Урала" Фидлер выступает с 2005 года. За это время он провел более двухсот матчей в чемпионате России.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5190/

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