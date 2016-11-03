14:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Фидлер: "Все игроки "Урала" поддерживают Данилу"

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Игроки "Урала" после тренировки навестили болельщика команды Данилу Сивчука, который борется с раком крови. На встрече с ребенком футболисты рассказали о проведении благотворительного матча между "Уралом" и "Синарой", финансовые средства от которого будут переданы родителям мальчика. Футболисты пожелали Данилу скорейшего выздоровления и подарили футболку со своими автографами.

– Будет все хорошо, еще в команду "Урал" попадешь, – сказал капитан екатеринбургской команды Артем Фидлер, слова которого приводит пресс-служба клуба. – Может, я уже к тому времени тренером буду. Все футболисты Данилу поддерживают. Мы готовы постоянно участвовать в благотворительных акциях.

– Данилка – хороший парень, видно, что не сдается, не отчаивается, – отметил защитник команды Денис Кулаков. – Самое главное, с позитивом смотреть в будущее. Я уверен, что будет все хорошо, он восстановится и вернется в футбол.

– Я не мог себе представить, что ко мне домой придут футболисты, за которыми я наблюдаю по телевизору, – сказал Данил, до болезни тренировавшийся в детской футбольной школе. – Мне очень приятно. Их поддержка очень важна для меня. Обещаю, когда поправлюсь, тоже приду к ним на матчи.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5052/

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