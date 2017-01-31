Артем Фидлер: "Урал" не реализовал моменты с "Погонью" - будем забивать в сезоне"

Капитан "Урала" Артем Фидлер уверен в том, что команда должна была одержать победу в товарищеском матче с "Погонью" (0:0). По его словам, екатеринбуржцев подвела реализация голевых моментов.

- Считаю, результат не закономерный, - приводит пресс-служба уральцев слова Фидлера. - Мы должны были выиграть, потому что у нас было гораздо больше моментов. Мы их не реализовали. Но ничего страшного, в сезоне будем забивать. Поэтому, на мой взгляд, наша победа была бы более закономерным результатом.

- Как команда справилась с нагрузками на первом зарубежном сборе?

- Первый зарубежный сбор прошел очень плодотворно. Мы провели хорошую работу. Все было в меру. Все выдержали физические нагрузки. Главное, чтобы это принесло пользу. Сборы, во-первых, это тяжелая работа. В свободное время стараешься только отдыхать. Двухразовые тренировки тяжело переносятся. В часы отдыха можно почитать книгу, посмотреть фильм.

- Чем для тебя нынешние сборы отличаются от всех остальных?

- Во-первых, у каждого тренера свое видение на подготовку к сезону, свое видение футбола. Думаю, не совсем правильно сравнивать сборы у разных тренеров. Нынешние сборы мне нравятся. У Александра Федоровича (Тарханова. - Прим. "СЭ") все упражнения игровые. Постоянно работаем с мячом. Так легче справляться с нагрузками.