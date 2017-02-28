Артем Фидлер: "Руководство приняло верное решение, перенеся матч в Краснодар"

Полузащитник "Урала" Артем Фидлер после победы над "Краснодаром" (3:3, пен. 4:3) в матче 1/4 Кубка России заявил, что его команда удачно перестроилась после провального начала игры, и это принесло ей выход в следующую стадию турнира, сообщает из Краснодара спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Клуб из Екатеринбурга по ходу встречи проигрывал со счетом 0:3.

– Я бы не сказал, что матч с "Краснодаром" – это сумасшествие. Наша команда проявила характер, командный дух. Проигрывали 3:0, отыгрались. Главное, чтобы в дальнейшем все было супер, и это сыграло хорошую роль в чемпионате дальше.

– Эта победа многое даст вашей команде в плане психологии, становления атмосферы в коллективе?

– Я и так знаю, что у нас очень хороший коллектив. А в дальнейшем... я не хочу загадывать. Все, что касается коллектива, я думаю, будет хорошо. Мы не будем на победе заморачиваться – выиграли и супер.

– Что поменялось после перерыва?

– Это секретная информация, я не могу вам ее сказать (улыбается). Но мы поменяли игру, посмотрели, как действует соперник, чуть перестроились и свои моменты реализовали.

– Считаете, что "Краснодар" проиграл или "Урал" просто переиграл его?

-Тут сложно сказать однозначно – и "Урал" хорошо сыграл, и "Краснодар" нам проиграл. Я думаю, скорее, "Урал" победил, потому что мы грамотно перестроились. В первом тайме соперник очень легко через центр нас проходил, а во втором тайме мы ему этого не позволяли делать. Вот и все.

– Много ли нервов потратили при обсуждении того, где команда будет играть? Дома, на своем стадионе, или в Краснодаре?

– Если честно, я не понимаю, какой смысл. Нас перевели на новую систему, строят манежи, а мы в них не играем для своих зрителей. Я думаю, много бы болельщиков пришли поддержать нас и в манеж в Екатеринбурге. Но мы тоже прекрасно понимали, что когда не разрешили играть в манеже и ехать в Тюмень, где температура -13, и не будет ни зрителей, ни футбола. Поэтому я думаю, что абсолютно верное решение приняло руководство клуба по переносу матча в Краснодар. Мы вместе советовались и пришли к выводу, что здесь хорошая погода, хорошее поле.