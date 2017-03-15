Артем Фидлер: "Екатеринбург Арена" получится очень красивой"

Полузащитник "Урала" Артем Фидлер после посещения строящегося стадиона отметил, что на "Екатеринбург Арену" будут ходить гораздо больше болельщиков, чем на действующий стадион команды. Хавбек подчеркнул, что футболистам всегда нравится играть на больших аренах.

– Первый раз пришел на эту стройку, – цитирует клубная пресс-служба Фидлера. – Думаю, получится очень красивый стадион! Самое главное, он будет чисто футбольный. Думаю, зрителям будет очень приятно смотреть матчи. Нам, футболистам, всегда приятно играть на большом стадионе. Чем быстрее мы начнем проводить здесь свои домашние матчи, тем лучше. Хорошо, что стадион находится в центре города, ведь многие болельщики не ездят на "Уралмаш", потому что далеко добираться. А здесь намного удобнее. Думаю, будет гораздо больше зрителей на трибунах.