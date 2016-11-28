Артем Фидлер: "Дома надо обыгрывать "Ростов"

Капитан "Урала" Артем Фидлер отметил, что в ближайших матчах против "Ростова" и ЦСКА необходимо набирать очки. По словам полузащитника, не очень приятно находиться в зоне переходных матчей.

– Когда команда в зоне переходных матчей – это в любом случае плохо. От этого нервничают и тренеры, и футболисты. А когда результат не давит, игроки раскрепощены, спокойно играют, – цитирует Фидлера официальный сайт "Урала".

– Заключительные в 2016 году матчи "Урала" – против "Ростова" и ЦСКА – можно назвать ключевыми?

– Я бы не сказал. Нам нужно сейчас выходить на каждый матч, как на последний бой, и брать очки. Дома надо обыгрывать "Ростов". Понятно, что команда набрала ход, обыграла "Баварию".

– Некоторые болельщики после поражений начинают паниковать, говорят: "Все, теперь точно "Урал" ждет ФНЛ". Что можете им сказать в ответ?

– Во-первых, я не понимаю таких болельщиков. В моем понимании болельщик должен в любой ситуации поддерживать клуб, футболистов. А у нас некоторые болельщики, когда все хорошо хвалят команду, а как только проигрываем, то говорят, что никто в футбол играть не умеет. Это неправильно. Когда я вернулся в "Урал", мы были на грани вылета. И много кто писал подобные отзывы. Но в конце все получилось отлично. Дай бог, чтоб и в этот раз у нас все получилось хорошо. Команда будет биться в каждой игре! Мы играем для болельщиков, и пусть они знают, что если "Урал" проигрывает или играет плохо, то нам стыдно перед ними.