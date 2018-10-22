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Артем Фетисов, переводчик Карреры: "Мы жили этими эмоциями"

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Артем Фетисов, переводчик Массимо Карреры, подвел итог работы в "Спартаке". Сегодня, 22 октября, красно-белые объявили об отставке Карреры с поста главного тренера команды. Также появилась информация, что клуб покинул и Фетисов.

- Мы жили этими эмоциям, - написал Фетисов, опубликовав эмоциальное фото с Каррерой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...мы жили этими эмоциями🔴⚪️

Публикация от Artem Fetisov (@fetisov88sawa) 22 Окт 2018 в 11:24 PDT

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня, 22 октября, он отправлен отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3). 

Ранее сообщалось, что Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".

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