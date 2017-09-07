Артем Дзюба: "Я очень люблю читать. Могу выделить классику - "Дракулу" Брэма Стокера"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что очень любит читать. По его словам, по поводу футболистов существует много стереотипов.

– Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты – люди, сосредоточенные только на спорте, – цитирует Дзюбу RT. – Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов.

Уже не вспомню все, что прочитал этим летом, но могу выделить классику – "Дракулу" Брэма Стокера".