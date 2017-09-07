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15:27 | Футбол — РФПЛ

Артем Дзюба: "Я очень люблю читать. Могу выделить классику - "Дракулу" Брэма Стокера"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что очень любит читать. По его словам, по поводу футболистов существует много стереотипов.

– Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты – люди, сосредоточенные только на спорте, – цитирует Дзюбу RT. – Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов.

Уже не вспомню все, что прочитал этим летом, но могу выделить классику – "Дракулу" Брэма Стокера".

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/427244-chto-chitaet-dzyuba

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Дебил!

15:45

BATAMAN

ну а чего еще делать, сидя на лавочке.

15:44